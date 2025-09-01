El Hospital Ísola y CAPS festejaron junto a las infancias en Puerto Madryn

El Hospital Andrés Ísola de Puerto Madryn y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) celebraron el mes de las infancias con múltiples propuestas dirigidas a los más chicos y sus familias.

Las actividades incluyeron juegos, disfraces, regalos, cuentos, shows de títeres, dibujos y también breves charlas vinculadas a la alimentación saludable, la importancia de la actividad física y la salud bucal.

Los colores y las risas llenaron las salas de espera de los distintos CAPS de la ciudad, mientras que en el hall de ingreso del hospital se realizó un encuentro organizado por el equipo de Condiciones Crónicas Pediátricas. Además, en el área de internación de pediatría, ubicada en el primer piso, se sumaron distintas dinámicas para agasajar a los niños internados.

De esta manera, los equipos de salud de Puerto Madryn acompañaron la celebración con espacios de recreación, contención y aprendizaje, en una jornada pensada especialmente para las infancias.