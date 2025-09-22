El Ecocentro Puerto Madryn incorpora un desfibrilador gracias al aporte de Aluar

El Ecocentro Puerto Madryn sumó un Desfibrilador Externo Automático (DEA) a sus instalaciones, gracias a la colaboración de Aluar Aluminio Argentino. El nuevo equipamiento refuerza las medidas de seguridad y prevención tanto para los visitantes como para la comunidad cercana.

Cada año, más de 70.000 personas recorren el Ecocentro, entre turistas, grupos educativos y asistentes a eventos. El DEA fue instalado en un espacio accesible y estará disponible no solo para quienes visiten la institución, sino también para el área circundante, que incluye instituciones deportivas, zonas recreativas, campings y barrios en crecimiento.

“Contar con este instrumental nos permitirá brindar una respuesta rápida ante emergencias, priorizando la seguridad y el cuidado de las personas”, expresó Diego González, presidente de Ecocentro Puerto Madryn, durante la entrega del equipo. Lo acompañó la licenciada María Elena Lizurume, representante del área de Relaciones con la Comunidad de Aluar.

El nuevo dispositivo se suma a las capacitaciones y protocolos de emergencia que el personal del Ecocentro actualiza de manera permanente.

De esta manera, el Ecocentro Puerto Madryn y Aluar reafirman su compromiso con la seguridad, la responsabilidad social y el bienestar de la comunidad.