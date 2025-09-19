El comedor “Puertas Abiertas” celebra ocho años con un triple festejo solidario

El comedor y merendero “Puertas Abiertas” de Puerto Madryn, coordinado por Carlos Alberto Ferreira, celebra este domingo 21 de septiembre un triple festejo: el Día de la Niñez, la llegada de la primavera y el octavo aniversario de su funcionamiento en el barrio Presidente Perón de Puerto Madryn.

El encuentro se realizará en Marzullo 1081, entre Rivadavia y Moreno, desde las 11 hasta las 16 horas, con actividades recreativas y la participación de artistas locales, entre ellos los chicos de la ARN que estarán a cargo del cierre de la jornada.

“Es una alegría enorme para nosotros poder seguir ayudando a la gente. Esto no sería posible sin todos los que colaboran día a día para que el comedor siga en pie”, expresó Ferreira , destacando que la transparencia y el compromiso son la base de la confianza de la comunidad.

Actualmente, el comedor brinda asistencia a entre 35 y 40 familias tres veces por semana, los días lunes, miércoles y viernes. Allí se entrega el almuerzo y, en muchos casos, también alimentos para la merienda.

El trabajo se sostiene gracias al apoyo del municipio, aportes de comercios locales como carnicerías y la colaboración de vecinos solidarios. Además, el comedor cuenta con un equipo de cuatro cocineras voluntarias y otras personas que acompañan la tarea de forma constante.

“Todos están invitados, no es un evento exclusivo para la gente del barrio Perón. Queremos compartir con toda la comunidad y quienes quieran colaborar también pueden hacerlo”, señaló Ferreira, quien dejó disponible su número de contacto (2804-991403) para quienes deseen sumarse con donaciones de alimentos o apoyo en las actividades.