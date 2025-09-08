El Club de Pesca quiere construir una sede de tres pisos en la playa

El Club de Pesca de Puerto Madryn presentó un proyecto para levantar un edificio de tres pisos en su predio ubicado sobre Boulevard Rawson, frente al mar. La iniciativa, que contempla un salón de usos múltiples en planta baja y dos pisos con oficinas y habitaciones, será tratada en la próxima sesión del Concejo Deliberante, donde el oficialismo ya habría dado el visto bueno otorgando así la mayoría simple necesaria para aprobarlo.

El concejal de Despierta Madryn, Hernán Pereira, advirtió que el emprendimiento requiere una excepción municipal, ya que se trata de una franja costera que no está zonificada. Además, planteó que la obra debe cumplir con dos requisitos centrales: mantener el libre acceso a la playa y presentar un estudio de impacto ambiental, que aún no fue realizado.

“Hoy el club tiene construcciones precarias y quieren levantar un edificio grande, de tres pisos, que en los planos se ve muy bonito. El tema es que todavía falta la documentación sobre el impacto ambiental y el municipio deberá decidir si permite o no construcciones que tapen la vista del mar”, señaló Pereira.

El edil también remarcó que el bloque que integra continuará evaluando los documentos, aunque admitió que el oficialismo cuenta con los votos suficientes para darle luz verde al proyecto.

La superficie a construir, según los planos, sería de poco más de 3.700 m2, por lo que esta mega obra plantearía un combio rotundo en el sitio.