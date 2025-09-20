El Club Capablanca de Trelew recibe el Torneo Mayor de Ajedrez 2025

Con la participación de 16 jugadores, comenzó a jugarse en el Club Capablanca de Trelew, el Torneo Mayor 2025 de ajedrez.

El certamen se desarrolla en sistema suizo a 7 rondas, en una competencia que define al campeón de Trelew de la temporada 2025.

El Capablanca disputa su Torneo de Primera

Entre los jugadores destacados en el Torneo Mayor de Ajedrez del Club Capablanca, están participando desde el pasado jueves, el subcampeón argentino sub 12 Alfonso Uzcudún, los múltiples campeones locales y provinciales Eugenio Crespo y Marcos Pirola, los históricos René Sommariva y Miguel Ángel Gómez.

Además de una decena de fortísimos jóvenes y talentosos ajedrecistas, algunos con vasta experiencia y otros por primera vez en la categoría.

Este viernes se disputó una nueva ronda, en la que se dió la gran sorpresa que el debutante Enzo Huichulef(1660) venció con piezas negras al experimentado Walter Jaramillo (1895); continuando con partidas más que interesantes entre Eugenio Crespo (2185) frente a una realidad pero que no ha alcanzado su techo, el niño Alfonso Uzcudún (1955), una de las grandes promesas que ha surgido de las canteras del Capablanca.

Vale destacar que el Torneo Mayor de Ajedrez 2025, se juega bajo sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, siendo válido para el ELO Internacional.