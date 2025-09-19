El Alpine de Colapinto no comenzó bien el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto sufrió como todo el año la falta de ritmo de su Alpine y no pudo redondear una buena actuación en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Azerbaiyán.

El pilarense terminó 19° en la primera sesión de entrenamientos, mientras que en la segunda finalizó 20°, a casi medio segundo del penúltimo.

Tanto Gasly como Colapinto, sufrieron en Azerbaiyán

Desde el comienzo de la práctica libre 1 se notó que este viernes iba a ser una pesadilla para los pilotos de Alpine, ya que terminaron en las últimas posiciones y muy lejos del resto. Colapinto había quedado a dos segundos y medio del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren), mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quedó incluso por debajo suyo.

La gran sorpresa del día llegó en la práctica libre 2, donde el británico Lewis Hamilton, quien está teniendo una temporada verdaderamente para el olvido en Ferrari, registró el mejor tiempo al girar en 1:41,293.

El siete veces campeón del mundo fue escoltado por su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, quien terminó a 74 milésimas, mientras que en la tercera y cuarta posición finalizaron los pilotos de Mercedes, el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli.

En lo que respecta a los pilotos que pelean por el título, el líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), quedó segundo en la FP1 y 12° en la FP2.

A su vez, su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris, se impuso en la primera sesión de entrenamientos, pero en la segunda chocó con una de las paredes del Circuito Callejero de Bakú y quedó 10°

Por último, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), terminó 7° y 6° en las primeras sesiones de este Gran Premio, que corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto, por su parte, tuvo una actuación para el olvido en esta sesión, ya que registró el peor tiempo e incluso quedó a casi medio segundo del penúltimo, que fue el español Fernando Alonso (Aston Martin).

Sigue este sábado con la práctica 3

La actividad en Azerbaiyán continuará este sábado con la práctica libre 3, que comenzará a las 5:30 de la mañana (hora de Argentina), mientras que la clasificación se llevará a cabo a partir de las 9.