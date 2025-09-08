Efecto dominó



El resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires generó un «cimbronazo» en la mirada de Wall Street sobre Argentina. Según reportó la agencia Bloomberg, el influyente banco Morgan Stanley publicó un duro informe este lunes en el que retira su «postura favorable» sobre el país y cierra su recomendación de «comprar» bonos argentinos ante la nueva incertidumbre.

El banco estadounidense anunció el cambio de estrategia, emitida «apenas la semana pasada», como consecuencia directa de la dura derrota por más de 13 puntos de La Libertad Avanza. Según supo Noticias Argentinas, el reporte advierte que el resultado «incrementa la probabilidad de un escenario central negativo», en el cual el mercado ahora pone «en duda la continuidad de las reformas» y crecen las dudas sobre el financiamiento externo.

Foto: NA-Nano Banana (IA)