Dos proyectos lideran la inversión en exploración avanzada en Santa Cruz



La provincia de Santa Cruz continúa fortaleciendo su liderazgo en exploración minera a nivel nacional, con una inversión cercana a los 50 millones de dólares australianos en los proyectos Joaquín y Cerro León, adquiridos por la compañía australiana Unico Silver Limited. Estos proyectos, ubicados en el Macizo del Deseado, están en el centro de una ambiciosa campaña de perforaciones, destinada a ampliar los recursos de plata y oro en la región.

Desde octubre de 2024, Unico Silver Limited ha llevado adelante un programa de perforación que suma aproximadamente 30.000 metros perforados en diferentes áreas, incluyendo los distritos Pingüino, Sierra Blanca, Joaquín y Cerro Puntudo.

La financiación total en esta etapa, alcanzará los 47,5 millones de dólares australianos y contempla más de 20.000 metros adicionales de sondajes diamantinos en una próxima campaña, que se desarrollará entre septiembre y marzo 2026.

La inversión realizada, fue destinada a exploración y evaluación, incluyendo la realización de 10.000 metros de perforación diamantina en el distrito Cerro León -que abarca las propiedades Pingüino y Sierra Blanca, entre otras- junto con ensayos químicos de muestras de aire reverso y diamantina.

En el segundo trimestre, el trabajo se enfocó en nuevas labores de exploración en ambos proyectos, por lo que se perforaron 63 pozos diamantinos y de aire reverso en el proyecto Joaquín, totalizando 9.009 metros, y en Cerro León se realizaron 65 pozos por 9.143 metros. Además, se llevaron a cabo ensayos químicos de las muestras obtenidas, fortaleciendo la caracterización y el potencial de los yacimientos.

Este trabajo de exploración busca determinar la extensión, tanto en profundidad como en longitud, de la mineralización en las vetas existentes, y descubrir nuevas zonas con potencial mineral. Los resultados obtenidos en 2024 y 2025, reflejan un gran potencial, con interceptaciones que en ciertos casos han sido catalogadas como récords internacionales, destacándose por su calidad en ley y espesor.

Los esfuerzos de Unico Silver no sólo apuntan a la expansión de recursos, sino también a incrementar la confianza de los mismos, hasta la categoría de recurso indicado, según el estándar del Código JORC, con expectativas de superar los 200 millones de onzas de plata equivalente global para principios de 2026.

La región del Macizo del Deseado, reconocida por su atractivo internacional, se fortalece como uno de los focos clave para la minería de plata y oro en Argentina, con un impacto positivo en la economía local y en la generación de empleo.

La inversión en exploración, no sólo refleja la confianza de las empresas en la riqueza mineral de Santa Cruz, sino también el compromiso del Gobierno Provincial en extender la vida útil de sus yacimientos, y potenciar su participación en el mercado mundial de metales preciosos.

Con un prometedor horizonte a corto plazo, los proyectos Joaquín y Cerro León consolidan a Santa Cruz como una de las regiones más relevantes en la exploración y desarrollo minero de Argentina, proyectando un futuro de crecimiento sustentable y desarrollo económico para la provincia.