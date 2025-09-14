ACROBACIAS AÉREAS - AVIONETA ESTRELLADA - CÓRDOBA - MUERTOS

Dos muertos al estrellarse una avioneta


Dos personas fallecieron tras la caída de una avioneta durante un festival de acrobacias en el Aero Club de Bell Ville, Córdoba. La aeronave, que participaba del espectáculo, se desplomó al perder el control en el despegue, impactó contra la pista y se incendió, provocando la muerte de los dos tripulantes, oriundos de la provincia de Santa Fe.

El accidente ocurrió en el marco de un festival aéreo que incluía exhibiciones y demostraciones de vuelo. Tras el siniestro, el fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, se presentó en el lugar y se encargó de la preservación de la zona hasta la llegada de las autoridades federales, quienes se hicieron cargo de la investigación.

La fiscal Virginia Miguel Carmona y el secretario penal Juan Almada tomaron la dirección de la causa, mientras que representantes de la Junta de Seguridad en el Transporte también acudieron al lugar. “Se intenta, entre otras cosas, determinar qué originó la pérdida de sustentación del avión”, indicaron fuentes de la fiscalía.

Los primeros informes preliminares señalaron que la aeronave sufrió un “panzazo” antes de incendiarse.

Este trágico suceso se sumó a otro reciente accidente de avioneta en la localidad de Allen, Río Negro, en el cual un instructor de vuelo de 24 años perdió la vida tras ser impactado por una aeronave que realizaba prácticas de paracaidismo.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: AXEL KICILLOF, elecciones bonaerenses, Javier Milei

Kicillof afianza su liderazgo

TERMÓMETROS

Etiquetas: ATN, Provincias Unidas

Tensión por el veto a la ley de ATN
Etiquetas: cadena nacional, Javier Milei, presupuesto 2026

Milei ya armó el Presupuesto 2026
Etiquetas: Javier Milei, Morgan Stanley, wall street

Efecto dominó

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Comodoro Rivadavia, intento de robo

Detenido en un intento de robo en Comodoro Rivadavia
Etiquetas: España, justicia, vacuna astrazeneca

Vacuna AztraZeneca: Reconocen efectos secundarios como accidente laboral
Etiquetas: CAMARCO, construcción, costos, crisis

Alerta en la Cámara de la Construcción por la crisis del sector