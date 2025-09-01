DISCAPACIDAD - JEFE DE SEGURIDAD

Discapacidad: procesan al jefe de seguridad de Nordelta por presunta obstrucción de la justicia


El juez federal Sebastián Casanello procesó al jefe de Seguridad de Nordelta Ariel De Vicentis por presunta obstrucción de la justicia a raíz de haber obstaculizado el procedimiento en el cual se ordenó secuestrar los celulares de los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, informaron fuentes judiciales.
La decisión se tomó luego de encontrar evidencia como mensajes vinculados a un «protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad» en caso de allanamientos.

Noticia en desarrolllo…

