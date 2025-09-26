DETENIDO - PATRICIA BULLRICH - TRIPLE CRIMEN

Detuvieron en Bolivia al prófugo por el triple crimen de


Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los prófugos en el marco del brutal triple femicidio de Florencio Varela, fue detenido este viernes en la localidad de Villazón, Bolivia. Sotacuro está señalado como el hombre que manejaba la camioneta blanca en la que Brenda Del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez fueron vistas con vida por última vez.

La detención fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, a través de sus redes sociales. Ambos destacaron el trabajo conjunto entre la Policía de Jujuy y las fuerzas federales para lograr la captura.

