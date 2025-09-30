PEQUEÑO J - TRIPLE CRIMEN

Detuvieron a “Pequeño J” en Perú


Tony Janzen Valverde Victoriano, alías “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido en Perú, y ya se conocieron las primeras imágenes.

Según revela la agencia Noticias Argentinas, la captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

El joven de 20 años, habría sido interceptado en una ruta de Perú, mientras viajaba en un camión.

Se espera que «Pequeño J» y Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien fue detenido más temprano, sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, que estableció el secreto de sumario durante 48 horas.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Fred Machado, josé luis espert

Espert bajo sospecha
Etiquetas: elecciones, legislativas, Politica

Rechazo ante el debate político
Etiquetas: caso libra, diputados

Dilaciones en el Caso Libra

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: chubut, elecciones 25, elecciones 27, Llaryora, Madryn, Provincias Unidas, torres

Provincias Unidas: los gobernadores delinean su agenda federal con miras al 2027
Etiquetas: chubut, ESPADA, Madryn, viviendas

El IPV implementa un Sistema de Codeudores Solidarios para fortalecer el pago de cuotas
Etiquetas: Elias, justicia, marcha

Familiares y vecinos marcharon por justicia tras la muerte del bebé Elías en Puerto Madryn