COMODORO RIVADAVIA - INTENTO DE ROBO

Detenido en un intento de robo en Comodoro Rivadavia


Este sábado en horas del mediodía, personal policial de la Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia detuvo a un hombre de 28 años que intentaba forzar la puerta de acceso a un garage en una vivienda ubicada sobre Avenida Kennedy.

Los uniformados realizaban un patrullaje preventivo cuando observaron al individuo manipulando la entrada del domicilio con un tramo de caño metálico. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga corriendo, pero fue alcanzado a pocos metros.

En el procedimiento, el hombre opuso resistencia y lanzó golpes de puño y patadas contra los efectivos, aunque finalmente fue reducido y aprehendido.

Según se informó, el detenido —identificado con las iniciales G.D.G.— no sufrió lesiones, como tampoco los agentes que intervinieron en el hecho.

