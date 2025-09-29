Designan cuatro directores del Banco Central



El Poder Ejecutivo Nacional designó a cuatro integrantes del Directorio del Banco Central (BCRA), que deberán ser ratificados por el Senado de la Nación, y a un Director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Los nombrados en el Directorio del BCRA son: Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento.

El período de ley para cada uno de estos cargos vencerá el 23 de septiembre de 2031, según el Decreto 691/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial.

Las designaciones de Inchauspe, Ferro y Rivarola habían sido realizadas previamente en comisión a través del Decreto N° 69/24. Por su parte, Sánchez Sarmiento fue designado en comisión mediante el Decreto N° 114/24. Los mandatos de estas designaciones anteriores finalizaron el 23 de septiembre de 2025.

El Poder Ejecutivo Nacional tiene la facultad de realizar nombramientos en comisión mientras espera el acuerdo del Senado.

A su vez, designó a Evert Ignacio Van Tooren en el cargo ad honorem de Director Titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, con mandato durante los Ejercicios Sociales 2025 y 2026.

Lo hizo a través del 688/2025 también publicado hoy en el Boletín Oficial.