MASTERS 1000 DE SHANGAI - SEBASTIÁN BÁEZ - TENIS

Debuta «Seba» Báez en primera ronda del Masters 1000 de Shangai

El tenista argentino Sebastián Báez, comenzará su camino en el Masters 1000 de Shangai, uno de los certámenes más destacados de esta última parte del calendarío ATP.

El oriundo de San Martín, se medirá ante el local Zhizhen Zhang, en la madrugada del miércoles argentina.

 

Báez va por una buena actuación en Shangai

El tenista argentino Sebastián Báez debutará este miércoles en el Masters 1000 de Shanghai, en China, competencia que que se disputa sobre cancha dura y reparte 9,2 millones de dólares en premios y puntos para el ranking ATP.

Por la Primera Ronda de este certamen, jugará Báez este miércoles en el Stadium Court, en un juego programado para no antes de 18,30 horas de Shanghai y 7.30 horas de nuestro pais.

Báez, se enfrentará ante el crédito local  Zhizhen Zhang; en un torneo importante para el argentino, que necesita comenzar a ganar sobre superficies duras.

