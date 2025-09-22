Culminó el Torneo Mayor de Ajedrez de Trelew con Eugenio Crespo como campeón

El último fin de semana, se disputó en el Club Capablanca de Trelew, el Torneo Mayor 2025, certamen que contó con una amplia convocatoria de jugadores, recibiendo 16 ajedrecistas.

El mejor jugador con 6.5 puntos de 7 en juego fue una vez Eugenio Crespo, quien suma su noveno título personal y se convierte en uno de los más ganadores de la institución anfitriona.

Crespo, Uzcudun y Pirola, los mejores en el Mayor

Con un campeonato en el Torneo Mayor 2025 del Club Capablanca se erigió este fin de semana como campeón el ajedrecista trelewense Eugenio Crespo, quien transita por un gran año y que viene de realizar una gran performance en el Master de Buenos Aires.

También, ganó el Patagónico de Playa Unión 2025 en febrero y fue recientemente subcampeón del Abierto Internacional de Puerto Madryn el mes pasado.

De esta forma, Crespo, con los resultados obtenidos en esta oportunidad, subió 14 puntos, muy cerquita de llegar a su récord personal de 2200 y conseguir el título de Candidato a Maestro.

En tanto, con 5.5 puntos, la segunda ubicación fue para el niño Alfonso Uzcudún, quien cumplió una gran performance, hecho habitual en lo que va de su carrera, subiendo 57 puntos y supera la barrera de los 2000 puntos de ELO.

Por su parte, la tercera ubicación para el profe Marcos Pirola, que terminó con 4.5 puntos finalizando invicto aunque con dos partidas menos por compromisos laborales, subiendo 8 puntos; siendo el cuarto lugar y completando el equipo de Primera del club, Miguel Ángel Gómez, que luego de participar en el nacional de Adultos Mayores en Salta, volvió a despertar su deseo por la competencia en los trebejos y se sumó a la invitación realizada.

Mantienen categoría los jóvenes Ramiro Laurin, Jeremías de los Santos, Pablo Nock, Enzo Pilquimán, Mateo Pistone; el veterano también vigente René Sommariva, y los siempre activos Walter Jaramillo y Marcos Mansilla.

Descienden Lautaro Rojo, Lucas Moreno, Mauricio Muñoz y Enzo Huichulef, este último había arrancado con todo y sorprendiendo (2 de 3), pero el sprint final no fue favorable, lo que evidencia lo exigente que era el torneo.

Ajedrez – Torneo Mayor 2025 Club Capablanca

En Trelew

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. Nombre Elo Pts.

1 Crespo, Eugenio 2185 6,5

2 Uzcudun, Alfonso 1955 5,5

3 Pirola, Marcos 2057 4,5

4 Gomez, Miguel 1955 4

5 Laurin, Ramiro 1812 4

6 De Los Santos, Jeremias 1782 3,5

7 Nock, Pablo 1796 3,5

8 Sommariva, Rene 1946 3,5

9 Pilquiman, Enzo 1761 3,5

10 Jaramillo, Walter 1895 3

11 Pistone, Mateo 1691 3

12 Mansilla, Marcos 1767 3

13 Rojo, Lautaro 1819 2,5

14 Munoz, Mauricio 1790 2,5

15 Moreno, Lucas 1620 2

16 Huichulef, Enzo 1660 2