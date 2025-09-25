CONCEJO DELIBERANTE - FOODTRUCKS - MADRYN

Concejales aprobaron nueva regulación para los foodtruck

En su 17ª sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn aprobó una ordenanza que regula la instalación y funcionamiento de los foodtrucks en la ciudad. La normativa establece predios específicos donde podrán operar estos vehículos gastronómicos, incluyendo las inmediaciones del Monumento de San Francisco de Paola, el Parque de la Ciudad, la Plazoleta de Malvinas y el Boulevard Brown, tal como vienen funcionando.

El pliego aprobado incorpora requisitos de higiene y estética que deberán cumplir los emprendimientos, y establece un canon adicional en caso de que incluyan mesas y sillas para el público. Desde el Concejo destacaron que la medida busca generar un marco claro para la actividad, combinando la oferta gastronómica con la preservación del espacio urbano y el confort de los vecinos.

Durante la misma sesión, los concejales también aprobaron obras de pavimentación en distintas calles de la ciudad, como Fournier, Murga y Abraham Mathews, bajo la modalidad de obra pública mixta, lo que permitirá mejorar la conectividad y transitabilidad en los barrios.

Además, se declararon de interés diversas iniciativas comunitarias y educativas, entre ellas la jornada de salud comunitaria de la Universidad del Chubut, el 40º aniversario del Colegio de Psicólogos de Chubut, actividades en el marco del Mes del Alzheimer y la participación del Club Arqueros del Golfo en torneos internacionales.

