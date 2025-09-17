Cómo votaron los chubutenses



Los cinco diputados nacionales por Chubut asistieron este miércoles a la sesión en la Cámara Baja. En el caso de los legisladores peronistas, Eugenia Alianiello y José Glinski, votaron por la insistencia de la ley que habían acompañado en la votación original.

Ana Clara Romero, que se abstuvo en la votación original de ambas leyes, esta vez votó por el rechazo al veto presidencial. En el caso de Jorge Ávila, quien en la votación original acompañó la ley de financiamiento universitario, pero se abstuvo en la ley del Garrahan; esta vez apoyo la insistencia de ambas leyes.

El único legislador de Chubut que votó en contra de las dos leyes desde su versión original, fue César Treffinger de La Libertad Avanza.