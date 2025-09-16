Cómo será la boleta única papel en Chubut
La Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Rawson compartió la Boleta Única de Papel oficializada, que se usará en la elección de Diputados Nacionales en Chubut el próximo 26 de octubre.
Asimismo, la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que desde este martes se encuentra disponible el padrón definitivo para que los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones nacionales legislativas 2025 de octubre consulten el lugar y la mesa a la que deberán concurrir.
En esta oportunidad, la provincia elegirá dos diputados nacionales y lo hará por primera vez con el sistema de Boleta Única de Papel, en un cronograma que no incluyó primarias abiertas.
En total, ocho frentes y partidos presentaron candidatos, confirmando una elección variada y con fuerte presencia de dirigentes locales con experiencia en la política chubutense.
Los espacios en competencia
- Despierta Chubut: el frente oficialista conformado por PRO, UCR, PACH y Familia Chubutense postula a Ana Clara Romero, quien buscará renovar su banca en la Cámara Baja, acompañada por Gustavo Menna.
- Unidos Podemos: la alianza del peronismo junto al Frente Renovador, Chubut Somos Todos, PTP, Partido de la Victoria y Unidad Social definió su boleta con Juan Pablo Luque y Lorena Elisaincin.
- La Libertad Avanza: el espacio que responde al oficialismo nacional será representado en Chubut por Maira Frías, actual titular de Anses Comodoro, y Julián Moreira, dirigente de Trelew.
- Partido Libertario: competirá en paralelo con su propia nómina, encabezada por Ariana Mellao (Rada Tilly) y secundada por el empresario Carlos Bottazzi.
- Fuerza del Trabajo Chubutense: con base sindical y territorial, la propuesta es liderada por Alfredo Béliz, histórico dirigente de comercio, junto a Tatiana Goic.
- Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad: la izquierda vuelve a presentarse con Santiago Vasconcelos, actual legislador provincial, y Emilse Saavedra.
- Partido Independiente del Chubut (PICH): llevará como principales candidatos a Héctor Vargas, integrante del Tribunal Electoral Municipal de Puerto Madryn, y Karen Ramírez, de Trelew.
- GEN: el espacio progresista competirá con Oscar Petersen a la cabeza, acompañado por Rosana Etcheverry.