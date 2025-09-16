Cómo será la boleta única papel en Chubut



La Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Rawson compartió la Boleta Única de Papel oficializada, que se usará en la elección de Diputados Nacionales en Chubut el próximo 26 de octubre.

Asimismo, la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que desde este martes se encuentra disponible el padrón definitivo para que los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones nacionales legislativas 2025 de octubre consulten el lugar y la mesa a la que deberán concurrir.

En esta oportunidad, la provincia elegirá dos diputados nacionales y lo hará por primera vez con el sistema de Boleta Única de Papel, en un cronograma que no incluyó primarias abiertas.

En total, ocho frentes y partidos presentaron candidatos, confirmando una elección variada y con fuerte presencia de dirigentes locales con experiencia en la política chubutense.

Los espacios en competencia