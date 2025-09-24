Cómo será el show de Juanes en el Movistar Arena



Luego de que el dúo Koino Yokan sorprendiera a Juanes con un emotivo cover en sus redes sociales, el cantante no dudó en invitarlos como banda soporte para el primer concierto en Argentina. A través de sus redes sociales el artista colombiano reveló que el dúo argentino será el encargado de abrir el show del 28 de octubre en el Movistar Arena.

Juanes se presentará en el estadio de Villa Crespo donde además de interpretar sus más reconocidos éxitos como Volverte a ver, Para tu amor, A Dios le pido y Me enamora, entre otros, presentará nuevos temas como Una noche contigo y Cuando estamos tu y yo, tema que viene liderando por tercera semana consecutiva el ranking de las radios argentinas.

Koino Yokan, el dúo argentino que está revolucionando la escena pop/rock con una propuesta fresca, emocional y auténtica, será el encargado de abrir el show del artista colombiano el próximo 28 de octubre. Formado por Tomás Otero (voz) y Jeremías Oro (guitarra y producción), el proyecto se ha consolidado gracias a una profunda conexión artística y humana. Su impacto se refleja en los más de 165 millones de visualizaciones en YouTube y más de 100 millones de streams en plataformas digitales, cifras que confirman su creciente popularidad en toda la región.

Juanes también se presentará en otras ciudades de la Argentina. El tour comenzará el 28 de octubre en Movistar Arena de Buenos Aires, continuará en Arena Maipú de Mendoza el 30 y finalizará en Quality Arena de Córdoba, el 31 de octubre.

Nacido y criado en Medellín, Colombia, Juanes es indiscutiblemente el principal embajador global del Rock Latino y un defensor del cambio social. Aclamado por TIME como «una de las 100 personas más influyentes del mundo», Juanes es el único artista que posee DOS de las “Top-5 Canciones Pop Latinas de Todos los Tiempos” según Billboard, tiene 13 sencillos número 1 en EE. UU., decenas de apariciones televisivas innovadoras realizadas en español, una selección de Rolling Stone para “Los Mejores Álbumes del Siglo XXI Hasta Ahora” y ha acumulado la

asombrosa cifra de VEINTINUEVE Premios GRAMMY y Latin Grammy combinados (de un récord de 49 nominaciones como artista solista). Conocido por su sonido distintivo que fusiona un profundo amor por el rock y el pop con una composición cuidadosamente elaborada y multicapas, además de un profundo respeto por los ritmos folklóricos tradicionales de Colombia y América Latina, Juanes ha vendido millones de discos en todo el mundo.

Después de un periodo de expansión de su sonido para incluir fusiones con una gama más amplia de sonidos contemporáneos, el aclamado y profundamente personal álbum de Juanes de 2023, VIDA COTIDIANA, (‘Vida Cotidiana’) marcó un regreso definitivo a sus raíces de rock con guitarra eléctrica, combinando su habilidad largamente elogiada como compositor con una introspectiva mirada hacia su vida, el amor, la familia, las preocupaciones sociales y más, durante la pandemia.

La reacción unánime ante el álbum declaró universalmente que esta obra es “el mejor álbum de la carrera de Juanes” y sus pares musicales otorgaron repetidos reconocimientos con el Latin Grammy 2023 por “Mejor Álbum Pop-Rock” y un GRAMMY 2024 por “Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo”. Numerosos medios de comunicación destacaron el álbum entre ‘Lo Mejor de la Música Latina de 2023’, incluidos NPR, Billboard, Variety y Rolling Stone, diciendo: “Tres décadas en la industria no han disminuido la creatividad… de una de las estrellas más queridas en el mundo hispanohablante, y su [11º] álbum lo demuestra… ‘Uno de los Mejores Álbumes Latinos del Año’… Vida Cotidiana está lleno de lecciones de sus héroes, pero está compuesto por canciones originales cargadas de nueva energía, algunas de las mejores composiciones de Juanes… y producción de corte preciso”.

Como el primer álbum de Juanes creado con los miembros de su banda de gira de largo tiempo totalmente inmersos en las sesiones de grabación, no fue una sorpresa que fuera también una transición natural y cautivadora al escenario en vivo. Impulsado por el sonido de su recientemente revelada guitarra Fender Stratocaster personalizada, la extensa gira mundial VIDA COTIDIANA WORLD TOUR cautivó a sus fans alrededor del mundo, con su gira por Norteamérica en primavera teniendo shows agotados en todo el país y The Los Angeles Times proclamando la producción como ‘Una Noche Mágica… Una Clase Magistral de Guitarra… Lleno a

Capacidad… Y Una de Sus Mejores Actuaciones Hasta la Fecha”. Rolling Stone y Billboard continuaron los elogios, destacando la parada agotada de la gira en Nueva York como tanto “Épica” como “Triunfante”. Tras una nueva serie de conciertos en Europa y América Latina, el otoño de 2024 vio a Juanes emprender una segunda etapa especial de fechas limitadas en EE. UU., lo que le permitió llevar la dinámica producción en vivo a ciudades adicionales que nunca o rara vez había visitado antes. En total, VIDA COTIDIANA WORLD TOUR realizó 71 conciertos (gran mayoría agotados) en 16 países.

El otoño también vio a Juanes realizar su tercera aclamada aparición en NPR Tiny Desk (como la inauguración de su celebración de un mes de música latina), y su tercera aparición por invitación en Austin City Limits de PBS, para la histórica temporada 50 de ‘el programa de música más longevo en la historia de la televisión’.

Simultáneamente, Juanes profundizó aún más en su interés por la actuación. Tras su participación activa detrás de cámaras y frente a la cámara en muchos de sus propios videos musicales premiados a lo largo de los años, así como en apariciones periódicas en cine y televisión (incluido un papel significativo como voz en la película animada nominada al OSCAR Ferdinand), Juanes decidió hacer su debut en la actuación dramática en la reciente y aclamada película colombiana Pimpinero (Blood & Oil) dirigida por Andi Baiz, para Amazon.

Con el inicio de 2025, los fans de Juanes alrededor del mundo esperan con ansias tanto el próximo 25º aniversario de su álbum debut Fíjate Bien, como la esperada nueva música que Juanes está completando, con los primeros sencillos previstos para el verano.