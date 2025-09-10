Comerciantes atraparon a un ladrón en Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia, personal policial de la Comisaría Cuarta fue alertado por un grupo de WhatsApp de comerciantes, quien solicita la presencia de los uniformados en local “Balbi”.

Al arribar al sitio, los efectivos observan que un sujeto ya se encontraba retenido por los comerciantes.

El detenido había escondido en el interior de su pantalón un jeans robado del comercio el cual descarta al momento en que los comerciantes procedían a perseguir y a aprehender.

La Policía procedió a trasladar al ladrón a la dependencia policial.

El individuo se encontraba en estado de intoxicación, fue trasladado al Hospital Regional a fin certificar su estado de salud, quedando a la espera de Disposición de Juez de Turno respecto a su libertad o si se dispone alojamiento carácter preventivo en sede policial.