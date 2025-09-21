Colapinto terminó último en el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto no logró tener el rendimiento esperado en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, disputado este domingo en Bakú. Tras haber largado en la 16ª posición, el representante de Alpine buscaba repetir la buena actuación de Monza, pero un toque en pista complicó todas sus chances.

Durante la vuelta 18, Alex Albon lo impactó desde atrás, lo que dañó el auto y condicionó su estrategia. Aunque el piloto de Williams recibió una penalización de 10 segundos por la maniobra, Colapinto no pudo recuperarse en el resto de la competencia.

Finalmente, el joven de Pilar terminó en la 19ª colocación, lejos de la zona de puntos. De esta manera, cerró un fin de semana difícil, en el que ya había tenido inconvenientes durante la clasificación por un golpe contra las barreras que lo obligó a largar desde la mitad de la parrilla.

Por su parte, el líder del campeonato, Oscar Piastri, no pudo terminar la carrera: en la primera vuelta se fue contra las defensas en la curva 5 tras un error en la frenada, marcando su primer abandono de la temporada y cortando una racha de 34 competencias consecutivas en los puntos.

El próximo desafío para Colapinto será el Gran Premio de Singapur, donde intentará reencontrarse con el nivel que lo llevó a destacarse en sus primeras presentaciones en la máxima categoría.