CULTURA - FREESTYE RAP - JUEGOS EVITA

Chubut ya tiene sus finalistas de Freestyle Rap de los Evita


En Comodoro Rivadavia se llevó a cabo la Final Provincial de Freestyle Rap, disciplina urbana que forma parte de los Juegos de Desarrollo Deportivo Evita 2025, que reunió a jóvenes talentos provenientes de esa ciudad, así como de Trelew, Rawson y Puerto Madryn.
El evento tuvo lugar en la Plaza de la Soberanía, en la Costanera de la ciudad petrolera, y fue impulsado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia y la Coordinación de Deportes Extremos y Urbanos de Chubut Deportes. Además, contó con el acompañamiento del Ente Comodoro Turismo, la Dirección de Deportes de Rada Tilly, y la compe The Bike Freestyle.

Clasificados

Los clasificados que representarán a la provincia en la etapa nacional son Tomás Ojeda Vega de Comodoro Rivadavia, en la categoría Sub 17, y Teo Dourisboure de Rawson, en la Sub 15. Ambos competirán en Mar del Plata a fines de septiembre, bajo la supervisión técnica de Ignacio Mencegue, bicampeón provincial y referente de la escena hip hop chubutense.
La jornada ofreció un espectáculo vibrante a cielo abierto, recreando el espíritu urbano que cada fin de semana convierte plazas y centros culturales en escenarios de encuentro, respeto y cultura viva.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Cae la imagen de Milei

Cae la imagen de Milei
Etiquetas: Congreso, Luis Caputo

Caputo arremete contra el Congreso
Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Margara, salud, TRELEW

El hospital de Trelew suma equipos de última generación
Etiquetas: enologia, San Martín de Los Andes, turismo

Una vidriera internacional para las bodegas patagónicas
Etiquetas: dólar, mercado cambiario, Pablo Quirno

El Gobierno interviene en el mercado de cambios para contener el dólar