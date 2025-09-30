Chubut logró el tercer puesto por equipos, oro y plata en el Nacional de Menores de Paddle

La delegación de la Asociación de Pádel de Chubut cumplió una enorme actuación en el Torneo Nacional de Menores, disputado entre el 26 y 28 de septiembre en Tandil, provincia de Buenos Aires.

Los jóvenes deportistas chubutenses, lograron grandes resultados, entre quienes se encuentran un un campeonato nacional, varios subcampeonatos y un histórico tercer puesto por equipos.

Parodi Assef y Ramoa, campeonas nacionales

La emoción fue inmensa al ver a la dupla de Josefina Parodi Assef (Esquel) y Abigail Ramoa (Rawson) coronarse como campeonas nacionales en la categoría Competencia Damas Sexta.

Este logro, el primero de esta magnitud para la provincia, fue un momento cúlmine. Como símbolo del triunfo, Josefina fue la abanderada en la ceremonia de premiación, un honor que resaltó el espíritu y la dedicación de la delegación.

También con subcampeonato para Gelvez e Irazábal

Además de las campeonas, la provincia mostró su fuerza con el subcampeonato de la pareja de Isabella Gelvez y Amparo Iralde Thierry (Rawson), quienes disputaron una final reñida contra la dupla de Tandil, Emma De Santo y Sara Irazábal, con un marcador final de 4-6, 6-4 y 6-4.

Múltiples podios y un logro colectivo

Los éxitos no se limitaron a la rama femenina. En la categoría Sub 18 Séptima Caballeros, la dupla de Ramoa Lautaro y Thiago Dubois (Rawson) se adjudicó un valioso subcampeonato, cayendo en la final contra la fuerte pareja local de Tandil, Ignacio Miranda Bausset y Felipe Jaureguiberry.

Podio en la clasificación por equipos

La actuación general de la delegación fue tan destacada que, por primera vez en su historia, la APACH se alzó con la Copa de Equipos, logrando un emocionante tercer puesto en la clasificación general.

Este resultado es un reflejo del excelente nivel de los 13 equipos que representaron a Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Esquel y El Bolsón.

Más logros

Otros logros notables incluyeron las semifinales alcanzadas por Octavio Morilla e Ignacio Salinas Uribe y por Valentina Parodi Assef (Esquel), quien, junto a su compañera Isabella Ciganda (Tandil), compitió en la categoría Damas Cuarta/Quinta contra las eventuales campeonas de Entre Ríos.