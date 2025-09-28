Chubut, destino Mar del Plata para disputar los Juegos Nacionales Evita 2025

Este domingo, en instalaciones del Club Bigornia de Rawson, se realizó el acto de despedida de la delegación de Chubut que competirá en la instancia Nacional de los Juegos Deportivos Evita en Mar del Plata.

La delegación chubutense está integrada por un total de 400 personas, de 23 localidades chubutenses, que viajaron en nueve colectivos.

36 disciplinas en juego

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita son considerados como la principal competencia deportiva de Argentina y Chubut será parte de esta competencia, en la que habrá actividad en 36 disciplinas con un sistema de competencias compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia y una fase final, en Mar del Plata.

Se estima que en esta instancia Nacional, se espera la participación de más de 8.000 jóvenes encuadrados en las categorías sub-13, sub-14, sub-15, sub-16 y sub-18 (deporte adaptado); siendo precisamente 29 disciplinas deportivas juveniles y otras 7 del deporte adaptado.

En el deporte juvenil se competirá en atletismo, bádminton, básquetbol 3×3, BMX freestyle, boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, freestyle, futsal, gimnasia artística, gimnasia rítmica, handball de playa, hockey sobre césped 7, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha, natación, rugby 7, skate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vóleibol y vóley de playa.

Por su parte, el deporte adaptado contará con estas siete disciplinas deportivas: atletismo, natación, básquet 3×3, boccia, goalball, tenis de mesa y vóleibol sentado.

Llegan este lunes y compiten desde el martes

El arribo a Mar del Plata está previsto para este lunes por la mañana, jornada que tendrá el trámite de acreditación a la competencia y el acto inaugural.

En tanto que desde el martes 30 al sábado 4 de octubre, serán las competencias deportivas, previéndose el regreso a la provincia para el domingo 5 de octubre.