Caputo firmó convenio con Chubut para saldar deudas y transferir obras



El ministro de Economía, Luis Caputo, avanzó en la normalización de las relaciones fiscales con las provincias al firmar convenio con Chubut en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Estos acuerdos buscan saldar deudas mutuas y transferir responsabilidades, protegiendo el equilibrio fiscal del Estado Nacional.

Durante la jornada, Caputo mantuvo reunión con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y acordaron compensaciones de deudas y la asignación de obras y programas.

Acuerdo con Chubut: rutas nacionales por $100.000 millones

El convenio con Chubut representa un paso significativo para la provincia patagónica:

Compensación de deudas: Se compensaron deudas que Chubut mantenía con el Estado Nacional por un total de $100.000 millones.

Transferencia de rutas: A cambio, la provincia se hará cargo del cumplimiento y desarrollo de obras en cuatro rutas nacionales:Ruta Nacional N° 40 (tramo empalme RN N° 26 – empalme RP N° 23).Autovía Madryn – Trelew.Obra Malla 632 – Crema II – RN N° 40.Sistema Modular RN Nº 3 (tramo empalme RP N° 27).

Deuda de viviendas: El acuerdo también cancela una deuda del Estado Nacional con Chubut por obras de vivienda en la provincia.

El Ministerio de Economía de la Nación reafirmó su compromiso de seguir trabajando con las provincias bajo este Régimen, buscando «soluciones conjuntas a las deudas y acreencias recíprocas, protegiendo fundamentalmente el equilibrio fiscal».