Boca lo ganaba, pero se relajó y Central Córdoba se llevó un punto de La Bombonera

Este domingo, Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la 9° fecha del Torneo Clausura 2025.

«El Xeneize» comenzó ganando, con los goles de Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel; pero en el segundo tiempo, descontó José Florentín e igualó sobre el final del cotejo Iván Gómez para el conjunto «Ferroviario».

Un buen primer tiempo para Boca, el segundo fue para el olvido

Durante el transcurso del primer tiempo, el conjunto local desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante.

En el minuto 40, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El mediocampista Rodrigo Battaglia realizó un disparo potente dentro del área chica y adelantó a su equipo.

En el complemento del encuentro, el “Xeneize” inició con el pie derecho, pero fue sorprendido por Central Córdoba.

A los 11 minutos del segundo tiempo, Boca Juniors aumentó su ventaja en el marcador. El centro delantero uruguayo Miguel Merentiel definió con precisión y concretó el 2-0.

En el minuto 17, Central Córdoba de Santiago del Estero achicó la diferencia. El mediocampista paraguayo José Florentín cabeceó dentro del área chica y concretó el 2-1 en el marcador.

Además, a los 38 minutos, el elenco santiagueño igualó el marcador. El mediocampista ofensivo Iván Gómez ejecutó un disparo potente que descolocó a Agustín Marchesín y concretó el 2-2.

En los instantes finales, el equipo liderado por el entrenador Omar De Felippe generó diversas oportunidades para sellar un sorprendente triunfo, pero las imprecisiones en las definiciones sentenciaron un frustrante empate.

Cómo quedan

Tras este resultado deportivo, el equipo «Xeneize» se quedó con el tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A, con 14 unidades.

Un escalón por debajo de Barracas Central, quien posee 15 puntos.