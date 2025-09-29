Benjamín Amadeo anunció que será padre por segunda vez



En una emotiva presentación, Benjamín Amadeo sorprendió a su público con una dulce noticia y la confesión de que agrandará su familia.

El cantante y su pareja Martina fueron padres de Andes, su primera hija, en 2022. A diferencia de la primera vez, ahora la pareja dará la bienvenida a un varón.

En una charla íntima con la audiencia, el artista reveló cómo se enteró de la buena noticia.

“Esta canción es de ese amor infinito, profundo, que no conoce tiempo, no conoce materia, no conoce nada. Cuando yo estaba haciendo la canción, guiado por esas líneas de los hijos, del amor profundo, me miraba la mano, estábamos esperando a mi pequeña Andes, me miraba la mano y tenía una línea, y abajo tenía otra”, reflexionó.

«Y nos enteramos hace unas semanas que estamos esperando a un hijo para fines de marzo», agregó.

Los presentes se unieron en unísono aplaudiendo y celebrando la llegada de un nuevo integrante en la familia de Amadeo y Martina.