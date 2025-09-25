AVENGED SEVENFOLD - FENIX ENTERTAINMENT GROUP - LIFE IS BUT A DREAM - REPROGRAMACIÓN

Avenged Sevenfold reprograma su show para el 30 de septiembre


La banda de rock californiano Avenged Sevenfold vuelve a presentarse en el país a 10 años de su última visita para compartir con el público argentino su último álbum de estudio “Life is But a Dream…” en el Movistar Arena.
Por motivos de salud que afectó al conjunto musical, el show que estaba previsto para este jueves 25 de septiembre queda reprogramado para el martes 30 de septiembre.
Los tickets adquiridos para el show sold out son válidos para la nueva fecha. Quienes no puedan concurrir el 30/9 tendrán tiempo hasta el jueves 25/9 a las 21 hs para solicitar la devolución.

