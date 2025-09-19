Argentina jugará este domingo frente a Italia, por octavos de final del Mundial de Vóley

La Selección Argentina de Vóley se metió en los octavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Filipinas y ya se sabe a qué hora será el trascendental cruce ante Italia, su próximo rival.

El encuentro será este domingo a las 4:30 de la madrugada (hora de Argentina) y la sede será el Mall of Asia Arena de la ciudad de Manila, que tiene capacidad para 20 mil espectadores.

Luego de vencer al bicampeón olímpico, Argentina va por Italia

La Selección Argentina de Voley que dirige Marcelo Méndez, consiguió la clasificación a Octavos de final, luego del triunfazo en cinco sets ante Francia, la actual bicampeona olímpica, que le permitió al combinado albiceleste terminar en la primera posición del Grupo C. Previamente, había derrotado a Finlandia (3-2) y a Corea del Sur (3-1).

Italia, por su parte, consiguió la clasificación luego de quedar segunda en el Grupo F, producto de los triunfos ante Argelia y Ucrania y la sorpresiva derrota frente a Bélgica.

Este encuentro representará un verdadero desafío para la selección argentina, ya que Italia es uno de los equipos con mayor crecimiento en los últimos años y prueba de esto en la semifinal alcanzada en los Juegos Olímpicos de París 2024 y la final en la Nations League 2025, donde fue superada por Polonia.

La mejor actuación histórica de la Argentina en un Mundial de Vóley fue el tercer puesto obtenido en 1982.