ALERTA AMARILLA - CHUBUT - VIENTO

Alerta amarilla por viento en Chubut


Se emitió un alerta amarilla por fuertes vientos para este domingo 28 de septiembre para diversas zonas de Chubut.

Según se informó el alerta por viento en Chubut afecta a las zonas de la Meseta de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Paso de Indios, Sarmiento, Telsen, Mártires, Florentino Ameghino, Escalante, Meseta de Biedma, Gaiman y Rawson.

Debido al alerta amarilla, las autoridades solicitan a los vecinos asegurar elementos que puedan volarse en los patios y balcones, conducir con extrema precaución, y evitar realizar actividades al aire libre que puedan poner en riesgo la integridad física. Ante una emergencia comunicarse al 0800 – 666 – 2447.

