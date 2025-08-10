Ya se aplicaron 70000 vacunas contra la gripe en Chubut



En Chubut, ya se aplicaron un total de 70.000 dosis de la vacuna antigripal a personas comprendidas dentro de los grupos de riesgo de toda la provincia.

El dato fue confirmado por la Secretaría de Salud chubutense al destacar que la “Campaña de Vacunación Antigripal 2025”, que se puso en marcha en marzo, tiene el objetivo de reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza en la población.

Refuerzos durante el invierno

La referente provincial del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Daniela Carreras, señaló que “la campaña de vacunación antigripal continúa desarrollándose durante el invierno en todos los vacunatorios de la provincia”, e indicó que “las personas que forman parte de los grupos de riesgo y todavía no se vacunaron contra la Gripe, aún están a tiempo de hacerlo de manera totalmente gratuita”.

En esa línea, a su vez, la referente provincial solicitó reforzar especialmente la cobertura de dos grupos en particular: los menores de 6 a 24 meses de edad y las personas que presentan factores de riesgo.

Acto solidario

Por otra parte, Carreras explicó que “la vacunación significa no sólo la protección individual de la persona que se vacuna, que gracias a la inmunización que le confiere la vacuna pasa a tener una menor susceptibilidad a la infección, sino la protección de toda la comunidad”, y añadió que “por eso recalcamos que la vacunación es un acto solidario hacia aquellos que no pueden vacunarse (inmunocomprometidos) o no tienen aún la edad para hacerlo”.

Grupos de riesgo

La “Campaña de Vacunación Antigripal 2025” está dirigida a los siguientes grupos de riesgo: el personal de salud; las personas gestantes, en cualquier trimestre de la gestación; y menores de 6 a 24 meses de edad.

Además, se incluye dentro de los grupos de riesgo a las personas de 2 a 64 años que tengan factores de riesgo, quienes deben presentar la documentación que los acredite, excepto en el caso de la obesidad; y las personas de 65 años y más, que no requieren indicación médica para recibir la vacuna.

Oportunidad para completar esquemas

Es importante destacar que esta Campaña es una oportunidad para completar el resto de las vacunas del Calendario de Vacunación, como ser la vacuna contra el Covid-19, que está dirigida a todas las personas desde los 6 meses, que deben contar con el esquema primario y las dosis de refuerzo correspondientes; la vacuna Triple Bacteriana Acelular, que está dirigida a las personas gestantes a partir de la semana 20; la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que está dirigida a las personas gestantes que cursen su embarazo entre las semanas 32 a 36; y la vacuna contra el Neumococo, que está dirigida a las personas de 5 a 64 años con factores de riesgo, y para mayores de 65 años si corresponde.

Por último, desde la Secretaría de Salud se recordó que la vacunación antigripal está disponible, de manera gratuita, para las personas comprendidas dentro de los grupos de riesgo en los 140 vacunatorios de la provincia.