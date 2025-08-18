Ya no hay vacunas gratis para los turistas que viajen a zonas de riesgo de fiebre amarilla



El Ministerio de Salud de la Nación confirmó un cambio importante que impactará en quienes planeen viajar a destinos donde se recomienda o exige la vacuna contra la fiebre amarilla. Desde este mes, la aplicación gratuita dejará de estar disponible para turistas internacionales y se restringirá únicamente a las zonas endémicas del país.

Esto significa que quienes viajen al exterior deberán aplicarse la vacuna en centros privados habilitados, abonando el costo correspondiente. La medida ya está en vigencia y busca priorizar el uso de recursos públicos para necesidades sanitarias internas, según informaron desde la cartera nacional.

Dónde seguirá siendo gratuita

La vacunación gratuita se mantendrá en las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones, así como en departamentos específicos de Salta, Jujuy y Chaco. Estas zonas presentan circulación endémica del virus, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, por lo que la inmunización continúa siendo una herramienta preventiva clave para la población local.

El Ministerio de Salud detalló que la decisión permitirá un ahorro estimado de 697.566 dólares en la compra de dosis, lo que representa una reducción del 34% en las adquisiciones previstas. El dinero, afirmaron, se destinará a mejorar la atención médica, optimizar instalaciones sanitarias y garantizar remuneraciones más justas para el personal de salud.

Las dosis pendientes de entrega se distribuirán entre septiembre y octubre de este año, asegurando la cobertura para quienes residan en áreas de riesgo.

Por qué es importante vacunarse

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. Es común en regiones de América del Sur y África, y puede presentarse con síntomas moderados como fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Sin embargo, en casos graves puede derivar en complicaciones renales, hepáticas y cardíacas, potencialmente fatales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación al menos 10 días antes de viajar a zonas de riesgo. Una sola dosis suele brindar protección de por vida, aunque algunos países pueden exigirla con certificados actualizados.

Países que exigen la vacuna contra la fiebre amarilla

De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, varias naciones solicitan el certificado de vacunación para permitir el ingreso de turistas. Entre los destinos más relevantes para el mercado argentino, se destacan Paraguay que exige la vacuna para visitantes mayores de nueve meses; Bolivia, considerada zona de riesgo, aunque no todos sus departamentos tienen obligatoriedad; Ecuador, Etiopía, Guyana, Kenia, Nigeria, Senegal y Venezuela, requieren certificado sin excepciones; y Brasil y Perú, presentan riesgo de transmisión, pero no exigen la vacunación; aun así, las autoridades sanitarias la recomiendan especialmente para determinadas regiones.

Cabe resaltar que las normativas pueden variar y que algunos países aplican requisitos adicionales si el viajero proviene de áreas con circulación viral activa.