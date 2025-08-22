Volvió a nevar y reabrieron el centro de esquí de Caviahue

Tras las nevadas pronosticadas que permitieron recuperar óptimas condiciones en la montaña, el Cerro Caviahue Ski Resort anunció la reapertura de su centro de esquí este sábado 23 de agosto.

Desde el centro de esquí expresaron el agradecimiento a la comunidad de Caviahue y a los visitantes por la paciencia y el acompañamiento durante la espera. “Ahora sí, la montaña vuelve a estar lista para que vivamos juntos la magia del invierno”, destacaron.

Actividades

Caviahue se presenta como una experiencia invernal integral. Además de la propuesta de esquí y snowboard, se ofrecen excursiones en motos de nieve, caminatas con raquetas, termas en Copahue con el producto “Termas Nieve”, alojamiento en cabañas familiares, gastronomía regional y guardería infantil para los más pequeños.

Un aspecto destacado es la vigencia del 50% de descuento para residentes del Norte Neuquino, un beneficio destinado a los habitantes de Chos Malal, Buta Ranquil, Barrancas, Andacollo, El Huecú, Las Ovejas, Varvarco-Invernada Vieja, Manzano Amargo, El Cholar, Taquimilán, Tricao Malal, Huinganco, Villa Nahueve, Los Miches y Guañacos. Para acceder al mismo, se debe presentar el DNI que acredite edad y domicilio en alguna de esas localidades.

El centro de esquí cuenta con 12 medios de elevación y 22 pistas distribuidas en 325 hectáreas de superficie esquiable. Entre sus servicios, dispone de dos “Carpet Lift”, cintas transportadoras diseñadas para que los principiantes puedan acceder de manera más sencilla a sus primeras bajadas.