Volcó el diputado Emanuel Fernández

El diputado provincial Emanuel Fernández protagonizó un violento vuelco en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 1712, entre Malaspina y Pampa Salamanca.

Según se pudo saber, el legislador viajaba junto a un acompañante, y resultaron con heridas menores.

Al parecer, circulaba detrás de un vehículo que transportaba un carro enganchado, y por motivos que aún se investigan, el carro se desprendió y lo obligó a realizar una maniobra brusca en plena curva.

Al intentar evitar el impacto, Fernández salió hacia la banquina, pero el carro golpeó la parte trasera de la camioneta. Ese choque provocó el vuelco del vehículo, que terminó con graves daños en su estructura.

FOTO: Daniel Ibarrola