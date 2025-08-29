Un avión polaco se estrelló durante el ensayo para un espectáculo aéreo: murió el piloto



Un caza F-16 polaco se estrelló este jueves durante un ensayo del Espectáculo Aéreo Internacional Radom y el piloto falleció, dijo un vocero del Gobierno.

El accidente ocurrió cuando el avión se desplomó, se estrelló en la pista y explotó. El vocero del Gobierno polaco, Adam Szlapka, confirmó en redes sociales que el piloto no sobrevivió. Se desconoce la causa del accidente.

El Espectáculo Aéreo Radom 2025 se llevará a cabo el 30 y 31 de agosto en Radom, en el centro de Polonia, y en él participarán más de 150 aviones de 20 países.