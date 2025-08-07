Turistas heridos tras impactante accidente con guanaco en el acceso a Puerto Pirámides

Un violento accidente ocurrido esta mañana en el trayecto entre Puerto Madryn y Puerto Pirámides, el cual dejó como saldo al menos dos turistas heridos. Uno de ellos debió ser trasladado al hospital de Puerto Madryn por precaución.

El siniestro ocurrió en cercanías del Istmo Ameghino, cuando un automóvil particular atropelló a un guanaco, provocando una peligrosa secuencia que terminó con daños en un vehículo turístico y lesiones a pasajeros.

El hecho se registró pasadas las 9 de la mañana, en un sector de la ruta donde dos combis pertenecientes a empresas turísticas se encontraban detenidas mientras los pasajeros observaban fauna silvestre.

Un Fiat Cronos que circulaba a alta velocidad embistió a un guanaco que cruzaba la ruta. Producto del violento impacto, el cuerpo del animal salió despedido e impactó contra una de las combis, perteneciente a la firma Botazzi.

El golpe provocó importantes daños materiales en el vehículo turístico, rompiendo vidrios laterales y traseros, y generando momentos de gran tensión entre los ocupantes del vehículo. Una de las pasajeras resultó herida por la rotura de vidrios, por lo que fue derivada en forma preventiva al hospital de Puerto Madryn, mientras que al menos dos personas fueron asistidas en el nosocomio de Puerto Pirámides por un fuerte shock emocional.