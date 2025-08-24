Tres chubutenses murieron al chocar contra un camión

Una verdadera tragedia enluta a Comodoro Rivadavia. Una familia oriunda de la localidad petrolera sufrió un accidente fatal en la Ruta Nacional N°5, a la altura del kilómetro 389,5, en jurisdicción de Pehuajó, provincia de Buenos Aires.

El siniestro ocurrió en la mañana del sábado 23 de agosto, cuando el automóvil Fiat Argo en el que viajaba la familia impactó de frente contra un camión Fiat Iveco.

Producto del violento choque murieron en el acto el padre de 40 años y sus dos hijos menores de edad. La madre, de 35 años, logró sobrevivir y fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu de Pehuajó, donde permanece internada con graves heridas.

El impacto fue de tal magnitud que el camión se incendió por completo. Su conductor, un hombre de 29 años oriundo de Saladillo, pudo escapar a tiempo gracias al auxilio de un ex bombero voluntario que pasaba por el lugar. Este mismo testigo fue quien colaboró en la asistencia de la mujer herida hasta la llegada de los servicios de emergencia.

La investigación quedó en manos del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, de la UFI N.º 8 de Pehuajó, quien caratuló la causa como “triple homicidio culposo y lesiones graves culposas”. En el lugar trabajaron Policía Vial, Bomberos y personal científico para las pericias.

Vecinos y organizaciones remarcaron nuevamente el pésimo estado de la Ruta 5, una traza señalada como “trampa mortal” por la falta de mantenimiento, iluminación y demoras en la construcción de la autovía.

Esta nueva tragedia deja al descubierto una deuda histórica en materia de seguridad vial y mantiene en vilo a una comunidad chubutense que llora a un padre y a dos niños que perdieron la vida en un viaje familiar.