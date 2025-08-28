CHOQUE - MOTOCICLISTA HERIDO - TRELEW

Trelew: Chocó con la moto y resultó herido


En horas de la mañana de este jueves, un hombre resultó herido luego de una colisión en calle Pellegrini y Avellaneda de Trelew. Él circulaba con su moto Gilera modelo Smash y el segundo vehículo involucrado fue un Chevrolet Corsa, conducido por una mujer.

El conductor del rodado de menor porte, presentó dolencias en su hombro por lo que fue trasladado al Hospital Zonal de Trelew en ambulancia.

Luego se pudo esclarecer que el motociclista conducía por Avellaneda desde el Pasaje San Luis Norte y la conductora del vehículo por Avellaneda desde Soldado Ortega y cuando doblo en Pellegrini, colisionaron. Intervino personal de la Comisaría Segunda.
(Fuente: Jornada)

