Trasladaron a Buenos Aires a uno de los operarios heridos en el accidente de Trivium

En las últimas horas del lunes, uno de los trabajadores heridos en el accidente registrado en la planta de Trivium Packaging en Puerto Madryn fue trasladado en un avión sanitario hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para recibir atención en un centro especializado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Según la información conocida, el operario permanece en estado crítico, lo que motivó su derivación urgente. El segundo trabajador, que también resultó con quemaduras, fue trasladado a un sanatorio privado de la ciudad, donde continúa internado y bajo seguimiento médico.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 5:30 de la madrugada, cuando se produjo un estallido en una turbina dentro de la planta.