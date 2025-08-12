Subastarán maquinaria vial y camiones de Austral Construcciones en Santa Cruz

El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28, a cargo interinamente del juez Jorge S. Sícoli y con Secretaría N° 55 a cargo de Pablo D. Bruno, informó que el próximo 25 de septiembre se realizará la subasta de bienes de Austral Construcciones S.A., en el marco de su quiebra, correspondientes al obrador central ubicado sobre la Ruta Nacional 3 en Río Gallegos y a un predio en cercanías de El Calafate.

El remate, que comenzará a las 9:30 en la Dirección de Subastas Judiciales de Jean Jaurés 545, estará a cargo de los martilleros Pedro Gonzales Chaves, Ariel Keller y Guillermo Riguera, e incluirá 28 lotes de maquinaria vial como cargadoras, compactadoras, pavimentadoras, motoniveladoras, excavadoras, repuestos, tanques de combustible, áridos, tuberías, estructuras metálicas y mobiliario, entre otros elementos. Estos bienes se exhibirán los días 19 y 20 de septiembre de 10 a 14.

Además, se subastarán dos camiones tractores de carretera —un Ford Cargo 1730 de 2005 y un Iveco 450E32T de 2009— localizados en la Estancia Río Bote, departamento Lago Argentino, en mal estado y sin exhibición previa.

Las ventas serán al contado y en pesos, al mejor postor, con una comisión del 10% más IVA y un arancel del 0,25% para la Corte Suprema, según las bases fijadas en el expediente. Se admitirán ofertas bajo sobre hasta el 24 de septiembre a las 10, con una seña del 20% del valor ofertado más gastos.

El catálogo, bases y condiciones pueden consultarse en la web del Poder Judicial de la Nación y en portales especializados de remates. Los interesados deberán inscribirse previamente a través del sitio de turnos de la Corte Suprema.