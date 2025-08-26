Secuestran en Comodoro un vehículo mellizo con pedido de captura en Buenos Aires

En la tarde del martes, personal de la División Sustracción Automotores de Comodoro Rivadavia detectó un vehículo con irregularidades en su documentación, en el estacionamiento de la avenida Costanera, en pleno barrio Centro.

Se trataba de un Toyota Corolla Cross blanco, que presentaba una chapa patente aparentemente legal. Sin embargo, al ser verificada en el sistema, se constató que el dominio figuraba con chapas duplicadas.

Al identificar al conductor, un hombre de 31 años, los efectivos realizaron una inspección física del rodado y confirmaron que la numeración del chasis y motor era de fábrica. No obstante, al consultar el número de chasis, el mismo se encontraba asignado a un dominio con estado registral de vehículo robado en la provincia de Buenos Aires, configurando así la figura de “vehículo mellizo” en el marco del artículo 289 inciso 3° del Código Penal.

El rodado fue secuestrado y trasladado a la sede de la División Sustracción Automotores, donde permanece a resguardo a disposición del Ministerio Público Fiscal. La fiscal de turno, Dra. Rita Leila, tomó intervención en la causa