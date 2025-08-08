Secuestran carne de guanaco que era transportada ilegalmente

Personal de la División Seguridad Rural de Rawson, dependiente de la Policía del Chubut, incautó una importante cantidad de carne de guanaco tras interceptar un vehículo que circulaba por rutas provinciales.

El procedimiento se inició alrededor de las 21 horas, cuando el jefe del área recibió un llamado alertando sobre un Fiat Palio blanco que se desplazaba por las rutas N° 3 y N° 75, cuyos ocupantes presuntamente estarían realizando caza furtiva. Ante el aviso, los efectivos se dirigieron al lugar y lograron ubicar el vehículo sobre la intersección de las rutas N° 3 y N° 25, con dos personas a bordo.

Al realizar la requisa, los agentes encontraron en el baúl 15 lomos, tres paletas y 17 cuartos de guanaco, todo fraccionado y embalado en bolsas de consorcio negras.

Se dio intervención al director de Fauna Silvestre, Dr. Fernando Barsano, quien dispuso la confección del Acta de Infracción correspondiente y el Acta de Destrucción de la carne secuestrada.