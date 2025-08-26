Se inauguró el Torneo ITF M25 “Trelew Open” de tenis

En la tarde del lunes, se realizó la apertura formal de la edición 2025 del torneo profesional ITF M-25 “Trelew Open”, que se jugará por segunda vez en las canchas del Trelew Tennis Club.

El certamen, que inició una vez concluido el acto inaugural, se disputa el predio del “Gigante de la Patagonia” y forma parte del circuito de la Federación Internacional de Tenis, con organización de la Asociación Argentina de Tenis y Asotenech.

En pleno juego el ITF M-25 de Trelew

La apertura oficial contó con la presencia del vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, el ministro de Economía, Miguel Arnaudo, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, la diputada María Andrea Aguilera, junto a demás autoridades municipales, de la Asociación Argentina de Tenis, representantes de la Federación Internacional de Tenis (ITF), de la Asociación de Tenis Del Noreste de Chubut (AsoTeNech) y del Trelew Tennis Club.

El torneo, que inició este lunes y se extenderá hasta el sábado 30 de agosto, repartirá 30 mil dólares en premios y reúne a más de 80 jugadores de distintos puntos de la Argentina y el exterior.

Es un evento oficial con puntos para el ranking mundial, lo que asegura un nivel competitivo de primer orden.

Además, el M25 Trelew Open representa la continuidad de un ciclo de competencias internacionales que se vienen realizando en la ciudad de Trelew, tanto en damas como en caballeros.

El Open, cuenta con 32 jugadores en el cuadro principal de singles, otros 32 en la Qualy (clasificación) y 16 parejas en el cuadro de dobles.