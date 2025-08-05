Santi Maratea ya tiene fecha y hora para el debut de «Trato Hecho»



La llegada de Santi Maratea a la pantalla chica con el programa de juegos “Trato Hecho”, ya tiene fecha y hora de estreno. El influencer debutará en la conducción el próximo lunes 11 de agosto en un ciclo que se emitirá de lunes a viernes a las 22 hs.

Trato Hecho on Instagram: «✨ MUY PRONTO LLEGA @santimaratea A LA PANTALLA DE AMÉRICA CON TRATO HECHO El formato televisivo que se convirtió en un fenómeno alrededor del mundo llega totalmente renovado y preparado para revolucionar la pantalla de @americatv En esta nueva edición, los participantes estarán dispuestos a apostar y ganar hasta 20 millones de pesos por programa. Trato Hecho “muy pronto” de lunes a viernes al término de LAM , por América. Una producción de @mandarinatelevision Seguimos en nuestras redes y entérate de todo.»

Según trascendió, el nuevo programa de juegos de América TV con la producción de Mandarina Contenidos, cuenta con una escenografía totalmente renovada a sus ediciones anteriores y, como novedad, se desarrollará un reality en paralelo a través de las redes sociales del propio Maratea.

Cómo funciona el juego “Trato hecho”

Los 24 participantes contarán con un maletín cada uno, con valores que van hasta los 20 millones de pesos, y todos los días uno de ellos podrá participar del juego, mientras que los demás podrán probar su suerte en otro día.

Sin embargo, la edición de Maratea presenta unos cambios diferentes a versiones anteriores: la opción de “contraoferta” podrá utilizarse una sola vez y es decisión del banco aceptarla o no. Si el banco no la acepta, el jugador no podrá retirarse con el dinero ofrecido por la banca y deberá jugar al menos una ronda más.

El participante tendrá un maletín que podrá intercambiar con alguno de otro de los participantes, y ese será el que lo acompañe durante el resto del juego. Únicamente la escribana sabe cuando hay dentro de cada maletín.