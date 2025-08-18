Salud provincial aclaró que no hay lotes de fentanilo contaminado en Chubut

La secretaria de Salud de Chubut, Denise Acosta, aclaró que en la provincia no se registran lotes de fentanilo contaminado, luego de que trascendiera información nacional que incluyó al distrito en un listado de jurisdicciones con posibles productos en observación.

Acosta explicó que los lotes correspondientes al laboratorio HLB Pharma cuentan con un seguimiento por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) desde febrero de este año. En mayo, además, se dispuso poner en cuarentena productos provenientes del mismo laboratorio, a la espera de la resolución definitiva del organismo de control sobre cómo proceder con esos lotes.

“No tenemos lotes de fentanilo contaminado en la provincia”, sostuvo la funcionaria, quien remarcó que se trata de un medicamento “que no es de acceso común en farmacias” por pertenecer a la familia de los opiáceos. En ese sentido, indicó que el fármaco suele ser aplicado en tratamientos donde se requiere un alto nivel de control del dolor.

Por último, Acosta señaló su “extrañeza” respecto a la forma en que se difundió la noticia, al considerar que la misma “incluyó indebidamente a Chubut” dentro de los distritos con lotes contaminados.