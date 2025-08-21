Ruptura en LLA



Otro día para el olvido para el oficialismo en Diputados, no sólo por el rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, sino porque además la tensión interna llegó a su punto máximo y tres diputados abandonaron el bloque de La Libertad Avanza.

Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, quienes habían dado quórum en la sesión convocada por la oposición y más tarde rechazaron el veto presidencial sobre discapacidad, pegaron el portazo. A ellos se sumó el formoseño Gerardo González, según reveló Parlamentario. La nueva bancada de llamará «Coherencia».

Al trío se acopló también la mendocina Lourdes Arrieta, quien tenía un monobloque luego de haber sido expulsada el año pasado del bloque oficialista, cuando estalló el escándalo por la visita a genocidas en el penal de Ezeiza.

Así las cosas, LLA llegará a octubre con menos bancas en Diputados, lo que complica cada vez más sus aspiraciones de cara a las elecciones legislativas.