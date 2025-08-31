River venció 2-0 a San Martín de San Juan



Con tantos de Santiago Lencina y Maximiliano Salas, el equipo de Marcelo Gallardo se impuso por 2-0 antes San Martín de San Juan, y es puntero en el torneo Clausura

Con estos tres puntos, River regresa al primer puesto del grupo B con 15 puntos, invicto en el Clausura, por delante de Vélez (14) y el sorprendente Riestra (13). Dentro de dos semanas, el equipo de Gallardo visitará a Estudiantes en un duelo interzonal.

En tanto que el equipo de Leandro Romagnoli continúa último en la tabla anual y también en la de los promedios, en una situación compleja, con el descenso cada vez más cerca.

Con este resultado, San Martín de San Juan tiene nueve jornadas para tratar de revertir la situación.