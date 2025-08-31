FUTBOL - RIVER PLATE - SAN MARTÍN DE SAN JUAN

River venció 2-0 a San Martín de San Juan


Con tantos de Santiago Lencina y Maximiliano Salas, el equipo de Marcelo Gallardo se impuso por 2-0 antes San Martín de San Juan, y es puntero en el torneo Clausura

Con estos tres puntos, River regresa al primer puesto del grupo B con 15 puntos, invicto en el Clausura, por delante de Vélez (14) y el sorprendente Riestra (13). Dentro de dos semanas, el equipo de Gallardo visitará a Estudiantes en un duelo interzonal.

En tanto que el equipo de Leandro Romagnoli continúa último en la tabla anual y también en la de los promedios, en una situación compleja, con el descenso cada vez más cerca.

Con este resultado, San Martín de San Juan tiene nueve jornadas para tratar de revertir la situación.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Congreso, Luis Caputo

Caputo arremete contra el Congreso
Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo
Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Corrientes, elecciones, Juan Pablo Valdés

Juan Pablo Valdés se impuso con más del 50% de los votos en Corrientes
Etiquetas: áreas hidrocarburíferas, CLAUDIO VIDAL, YPF

Vidal firmó el decreto para la licitación de las áreas petroleras abandonadas por YPF
Etiquetas: controles, Madryn

Controles en Puerto Madryn: secuestraron 22 autos y 19 motos durante la última semana