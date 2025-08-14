Rítmica Madryn y Olas del Sur, de enorme cosecha de medallas en el Nacional de Gimnasia en Chaco

Las Escuelas Rítmica Madryn de Puerto Madryn y Olas del Sur de Comodoro Rivadavia, participaron durante el pasado fin de semana del Torneo Nacional de Clubes de Gimnasia Rítmica que se disputó en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco.

Las chubutenses concretaron una enorme perfomance, con primeros puestos y ubicándose entre las mejores del pais en diversas categorías y modalidades.

Brillante actuación de las gimnastas de Chubut

Las Escuelas “Olas del Sur” de Comodoro Rivadavia y “Rítmica de Puerto Madryn”, participaron del Torneo Nacional de Clubes de Gimnasia Rítmica desarrollado en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, una convocante competencia que contó con la participación de 48 instituciones de todo el pais, 15 federaciones representadas y un total de 550 gimnastas.

La delegación representativa de la provincia de Chubut, se destacó a lo largo del certamen con grandes performances y obteniendo varios podios; lo cual demuestra el gran presente y poderío que la disciplina, a fuerza del intenso entrenamiento de sus gimnastas y de sus entrenadores, han conseguido.

Las ubicaciones de Olas del Sur

En cuanto a logros, la delegación de Olas del Sur obtuvo grandes actuaciones: en Individual Mini la medalla en el 4to lugar con Olivia Borda; puesto 15 en Aro para Renata De Jesús; 4° lugar en equipo; 1°lugar en Duo Mini con Aro (Olivia Borda y Renata De Jesús); 2do lugar Dúo Mini con Manos Libres (Olivia Borda y Renata De Jesús); en categoría Ac2 Tríos obtuvieron el 6° y 7° puesto (Ernestina Bahamonde, Juliana Ramallo, Olivia Gómez) (Joaquína Van Haaster, Sol Cárdenas, Tiziana Ruiz), respectivamente. En categoría Ac3, Francina Van Haaster y Categoría Mayor Luz Nueva, puesto 15 en Aro.

Rítmica Madryn entre primeros puestos y podios

Por su parte, Rítmica Madryn obtuvo los siguientes resultados como ser en Individual Mayor ganada por Renata Álvarez Miano 1° en Cinta y 4° en Aro; Constanza Veglia 12° en Cinta; 4° por equipos; Individual Ac3: Gemma Ocampo 3° en Manos Libres y 6° en Mazas; Agostina Camaño 5° en Manos Libres y 10° en Mazas.

Por su parte como Campeonas Nacionales por equipo en Conjunto Open se consagraron Wagner Olivia, Nelson Evelyn, Centeno Heredia Mía, Polizzi Lucía y Vilte Córdoba Dhuan 2° en Mazas y 1° en Mixto; Trio Open: Alma Jara, Amelia Rubio, Francisca Lapierra y Constanza Veglia 4° en Aro y 5° en Mazas; Dúo Open: Renata Álvarez Miano y Clara Krapovicas subcampeonas en Aro y en Pelota.