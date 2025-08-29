Retuvieron 15 motos por maniobras temerarias y escapes modificados

La Coordinación de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Puerto Madryn llevó adelante operativos nocturnos de control en la zona del Boulevard Brown, entre las 21 y las 4 de la madrugada. Como resultado, se incautaron 15 motocicletas y se verificaron múltiples infracciones tanto en motos como en automóviles.

En total se controlaron 87 motocicletas, de las cuales:

5 fueron retenidas por falta de documentación ,

5 por escapes modificados ,

3 por ausencia de elementos de seguridad ,

1 por alcoholemia positiva ,

1 quedó bajo secuestro judicial.

Además, se inspeccionaron 21 automóviles, detectándose un vehículo con escape modificado y otro con alcoholemia positiva.

Desde el área municipal remarcaron que los controles se intensifican debido a las maniobras temerarias realizadas en la zona costera, principalmente por jóvenes que circulan en motocicleta realizando “wheelies” o generando ruidos molestos con caños de escape adulterados. Estas conductas, señalaron, ponen en riesgo la seguridad propia y de terceros, además de afectar la tranquilidad de los vecinos.

Las autoridades adelantaron que este tipo de operativos continuarán de manera sostenida en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de desalentar estas prácticas y reforzar la seguridad vial en espacios públicos concurridos.